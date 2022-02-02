Bloomberg: Штаты начали торг с Россией за "открытость военных баз"

США готовы разрешить российским инспекторам проверять "объекты НАТО" в Румынии и Польше на предмет отсутствия там крылатых ракет "Томагавк". Но только если Москва согласится разрешить НАТО инспектировать места размещения российского авиационного управляемого оружия.

Об этом со ссылкой на анонимные источники в администрации американского президента сообщает Bloomberg.

"Белый дом сообщил Москве, что был бы рад обсудить предоставление России возможности проверить базы противоракетной обороны НАТО и убедиться, что они не оснащены наступательным оружием", — пишет издание.

По данным Bloomberg, предложение Белого дома позволить России проверить отсутствие ракет "Томагавк” "направлено на то, чтобы развеять опасения Москвы" по поводу "её безопасности".

Наземная ударная ракета "Томагавк" — это дозвуковой реактивный снаряд большой дальности, разработанный США и в настоящее время находящийся на вооружении американских и британских вооруженных сил. Москва неоднократно выражала обеспокоенность тем, что они могут быть размещены в Европе, недалеко от российской границы.

Это беспокойство также было поддержано президентом Владимиром Путиным, который отметил во вторник, что эти ракеты могут быть установлены на ракетных установках, которые уже развернуты на базах НАТО в Европе.

"В Польше и Румынии есть противоракетные установки. Там есть пусковые установки MK-41, на которых можно разместить” Томагавки", что является не противоракетной обороной, а системами наступательного вооружения, которые могут охватывать нашу территорию на тысячи километров, — сказал он. - Разве это не угроза для нас?”

К слову, напомним, что на прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила о готовности Польши разрешить российским инспекторам проверить объекты ПВО США. Взамен Варшава хочет, чтобы ее инспекторам было разрешено проверять места размещения ракет в Калининграде.

По данным Bloomberg, Румыния также направила "открытое приглашение” российским официальным лицам посетить ее объект НАТО при условии, что Москва согласится ответить взаимностью.

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