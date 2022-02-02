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Автор Илья Родин

Джен Псаки: США больше не называют "вторжение" на Украину "неминуемым"

Мир

Американские власти приняли решение более взвешенно высказываться по украинскому вопросу. В частности, не применять термин "неминуемое" для описания гипотетического "вторжения" российских войск на Украину. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки: США больше не называют "вторжение" на Украину "неминуемым"

"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение", - заявила Псаки.

Вашингтон принял решение несколько смягчить риторику по этому вопросу после неоднократных просьб со стороны официальных лиц Украины не сеять панику.

"Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - уточнила она. 

Ранее о том, что американские власти не считают абсолютно неизбежным разрастание российско-украинского конфликта, рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение о дальнейшем вторжении на Украину, но ясно, что у неё есть такая возможность. Министерство обороны продолжит поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и Госдепом, чтобы добиться урегулирования. Мы не считаем, что конфликт неизбежен",- рассказал он журналистам.

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Джен Псаки осталась пресс-секретарем Белого дома
Автор: Илья Родин, Куратор: Любовь Степушова
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