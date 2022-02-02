Сосновский сообщил о переброске военных США в Германию

Немецкие СМИ сообщают в режиме реального времени о переброске американских солдат в Германию и страны Восточной Европы. Решение принято президентом США Джозефом Байденом. Об этом написал в своём Telegram-канале политолог и журналист из Германии Александр Сосновский.

По словам эксперта, 2000 человек будут отправлены в Германию и Польшу, а 1000 военных из группы в Германии будут переброшены в Румынию. Аналитик предположил, что это говорит о реальной подготовке к военным действиям.

"Это уже реальная перегруппировка и не играет роли количество. США ведут к войне", — заключил Сосновский.

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