Express: Великобритания тайно поставляет оружие Эрдогану

Соединённое Королевство тайно поставляет оружие в Турцию. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает британское издание Express.

Автор статьи Рейчел Хаган отметила, что Турция является союзником по НАТО и, таким образом, это нормально. Но, с другой стороны, британские власти два года назад раскритиковали турецкие военные операции как "безрассудные" и "контрпродуктивные".

Журналистка напоминает, что Великобритания не ограничилась словами. В 2019 году была приостановлена выдача экспортных лицензий на продажу оружия в Турцию. В декабре премьер-министр Борис Джонсон разрешил выдачу обычных лицензий.

Сообщение о возобновлении поставок вызвало обеспокоенность у бывшего министра иностранных дел Англии Доминика Рааба. Он полагает, что британское оружие может быть применено во время военных операций в Сирии. А эти операции он всячески осуждает.

"Это не те действия, которые мы ожидали от союзника. Это безрассудно. Это контрпродуктивно и играет прямо на руку России и, более того, режиму Асада", — заявил политик.

В свою очередь, президент Турции Эрдоган сообщил, что все его силы направлены на войну с курдскими группировками, которые Анкара считает террористическими. Хаган пояснила, что если для Турции курды — террористы, то для Великобритании — одни из ключевых союзников в войне с ИГ* (запрещённой в РФ террористической организацией).

Британское правительство в своё оправдание заявило, что лицензии будут выдаваться только в том случае, если заявитель сможет "неопровержимо продемонстрировать, что товары не будут использоваться на северо-востоке Сирии".

Журналист издания констатировала: неясно, как британские торговые чиновники смогут определить, использовалось ли оружие в Сирии или нет.

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