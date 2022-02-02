Немецкий политолог: пора признать провал попыток Запада изменить Россию

Руководитель проекта Института исследования проблем мира во Франкфурте-на-Майне Матиас Дембински считает, что пора признать — надежды Запада на изменение России остались в прошлом.

В интервью польскому порталу Defence24. pl Дембински высказался по поводу политики Германии в отношении России, которую в той же Польше считают недостаточно жёсткой.

"Посмотрите, пожалуйста, на политику других европейских столиц — прежде всего, Франции, а также Италии и Испании. В Германии есть осознание того, что Россия — это проблема и угроза, но в то же время она такая, какая она есть, и мы не сможем её изменить. Все наши надежды на то, что нам удастся изменить Россию, ушли в прошлое. Если так, то надо смириться с реальностью и как-то развивать отношения с Москвой", — сказал Дембински.

Он также прокомментировал выступление бывшего командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, а Путин заслуживает уважения. После которого, собственно, Кай-Ахим Шёнбах и стал бывшим командующим, поскольку вынужден был подать в отставку из-за расхождений во взглядах с властями Германии.

По мнению Матиас Дембински, трудно не заметить, что с содержательной точки зрения он (Шёнбах) был прав, когда говорил о будущем Крыма".

"Сложно представить, чтобы Россия могла отдать Крым Украине — кому-то это может нравиться или не нравиться, но это так. Чудеса иногда случаются, но не на этот раз", — цитирует германского политолога EurAsia Daily.

Повторимся, в Польше резко критикуют Германию за "недостаточно жёсткую" политику по отношению к России. В частности, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в статье для немецкого журнала Der Spiegel раскритиковал Германию за отказ поставлять Киеву вооружение. Он потребовал от Берлина изменить свою позицию и восстановить "пошатнувшееся доверие к себе".

По мнению Сикорского, Германия извлекла неверные уроки из своей истории. При этом больше всего его пугает не "мощь и влияние" это страны, а "немецкое бездействие".

Несмотря на давление, власти Германии по-прежнему отказываются даже обсуждать поставки вооружений на Украину.