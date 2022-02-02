Захарова: познания главы МИД Британии Трасс в географии ещё хуже, чем в истории

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс имеет очень слабые познания в географии.

Такой вывод Захарова сделала после интервью Трасс, которое она дала компании "Би-Би-Си". В нём шла речь о мерах, которыми Британия поддерживает своих европейских партнёров.

В ходе интервью Трасс заявила, что Великобритания осуществляет снабжение "своих балтийских союзников через Чёрное море", а также оказывает поддержку украинцев, поставляя им оборонительные вооружения.

Мария Захарова не смогла пройти мимо такой географической нестыковки в словах Трасс, отметив, что для защиты Прибалтики логичнее будет действовать через Балтийское море, а не через Чёрное, как предложила министр иностранных дел Британии. Потому как "Прибалтийские страны потому так и называются, что расположены именно у берегов Балтийского моря, а не Чёрного".

"Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. У НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика — это не только пивоваренная компания), кроме трёх прибалтийских членов, расположены ещё Польша, Германия и Дания", — указала Захарова в своём Telegram-канале.

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