Это наше дело: Эрдоган высказался о поставках в Турцию российских С-400

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию не несут угрозы или негатива в отношении Североатлантического альянса, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как подчеркнул глава государства, закуп оборонительного оружия у российской стороны "внутреннее дело" Анкары.

Как отметил Эрдоган, кроме того, это позволяет развить между странами стратегически важное взаимодействие.

"Российские комплексы — очень важная система наступательной обороны. Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несёт", — цитирует заявление политика РИА Новости.

Кроме того, президент подчеркнул, что члены НАТО вправе сами принимать решения о том, какое оружие и у кого закупать "для нужд своих вооружённых сил".

В 2017 году российская и турецкая стороны заключили контракт на поставку четырёх дивизионов системы ПВО-ПРО С-400. Турция получила оружие двумя годами позже. Как отметил Эрдоган, Турция собирается продолжить закупать С-400 и дальше.

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