Польша и Украина будут строить свой газопровод. Что перегонять - не объясняют

Одной из главных двусторонних договорённостей, достигнутых в ходе визита в Киев премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого стало решение начать строительство газопровода "для перекачки больших объемов газа с запада на восток".

Об этом сообщил Моравецкий во время совместной с премьер-министром Украины пресс-конференции.

"Мы обсудили возможности расширения пропускной способности газопровода и строительство новой ветки, по которой Польша и Украина могли бы прогонять большие объёмы газа", — сказал представитель Варшавы.

Он подчеркнул, что сейчас его страна "уже помогает Украине с газом", но может продавать и больше, надо только "инвестировать сюда".

Со своей стороны, Денис Шмыгаль заверил, что уже сейчас польские и европейские газовые компании могут хранить свои запасы голубого топлива в украинских ПХГ.

Откуда появится газ в системе — премьер-министры двух стран не сообщили.