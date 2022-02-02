EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Польша и Украина будут строить свой газопровод. Что перегонять - не объясняют

Мир

Одной из главных двусторонних договорённостей, достигнутых в ходе визита в Киев премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого стало решение начать строительство газопровода "для перекачки больших объемов газа с запада на восток".

Польша и Украина будут строить свой газопровод. Что перегонять - не объясняют

Об этом сообщил Моравецкий во время совместной с премьер-министром Украины пресс-конференции.

"Мы обсудили возможности расширения пропускной способности газопровода и строительство новой ветки, по которой Польша и Украина могли бы прогонять большие объёмы газа", — сказал представитель Варшавы.

Он подчеркнул, что сейчас его страна "уже помогает Украине с газом", но может продавать и больше, надо только "инвестировать сюда".

Со своей стороны, Денис Шмыгаль заверил, что уже сейчас польские и европейские газовые компании могут хранить свои запасы голубого топлива в украинских ПХГ.

Откуда появится газ в системе — премьер-министры двух стран не сообщили.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина денис шмыгаль матеуш моравецкий
Новости
Крымский парламент: украинские политики так и не поняли, почему ушёл Крым
Британский нарколог рассказал, как выпивать и не оказаться на "дне бутылки"
Полянский: "Мы не доверяем британской дипломатии, она абсолютно бесполезна"
Сотрудница МВД пострадала в ходе конфликта с инспекторами ГИБДД в Петербурге
Сомнолог раскрыл необычный способ, как быстро побороть бессонницу
Это наше дело: Эрдоган высказался о поставках в Турцию российских С-400
Польша и Украина будут строить свой газопровод. Что перегонять - не объясняют
Война с Китаем и разрушенная Сибирь - пророчество индийской ясновидящей
Власова рассказала, как не ошибиться при выборе налогового режима в 2022 году
Антонов назвал лживыми заявления Псаки о российском химоружии
Последние материалы
Польша и Украина будут строить свой газопровод. Что перегонять - не объясняют
Война с Китаем и разрушенная Сибирь - пророчество индийской ясновидящей
Власова рассказала, как не ошибиться при выборе налогового режима в 2022 году
Антонов назвал лживыми заявления Псаки о российском химоружии
Губерниев посоветовал "идиотам" от политики замолчать
Попова рассказала, ждать ли россиянам очередной локдаун
"Страна.ua": венгерский газ для Украины оказался российским
Премьер Польши: Берлин заряжает пистолет для Путина
Пентагон пересчитал всех российских военных у границ Украины
Политолог Спивак призвал украинцев надеяться на предсказания Ванги
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Мир. Новости мира
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Любовь Степушова Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий Любовь Степушова Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Общество
Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя
В Турции предрекли новый кризис "в подбрюшье России"
Мир. Новости мира
В Турции предрекли новый кризис "в подбрюшье России"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников