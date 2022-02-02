"Костыль рейтинга": канадцев рассмешили угрозы в адрес РФ от министра Ананд

Канадские пользователи соцсетей раскритиковали министра обороны страны Аниту Ананд за заявление о вводе возможных санкций против России. Читатели CBC призвали политика не ездить на Украину, а решить "домашние проблемы".

Кроме того, комментаторы уверены, что ситуация в Незалежной для властей Канады выгодна в плане пиара и не более.

"Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них — всего лишь костыль для падающего рейтинга", — написал Peter James Chin в комментариях к материалу СВС.

Другие пользователи усомнились в целесообразности визита министра в Киев на фоне "опасности" в стране.

"А почему мы отправили на Украину нашего министра обороны, если на неё вот-вот нападут русские?", — спрашивает Mark Deckard. "А наши прославленные картофельные пушки Ананд не забыла?" — вспомнил Benjamin Picard. "Как только канадцы сами обретут свободу, мы поделимся ею с Украиной", — резюмировал William T Fowler.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление канадских властей о том, что в случае "нападения" России на Украину, Москву ждут "суровые санкции". Чтобы избежать подобных мер, российскую сторону призвали "начать переговоры".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.