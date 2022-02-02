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Автор Екатерина Широкова

"Костыль рейтинга": канадцев рассмешили угрозы в адрес РФ от министра Ананд

Мир

Канадские пользователи соцсетей раскритиковали министра обороны страны Аниту Ананд за заявление о вводе возможных санкций против России. Читатели CBC призвали политика не ездить на Украину, а решить "домашние проблемы".

"Костыль рейтинга": канадцев рассмешили угрозы в адрес РФ от министра Ананд

Кроме того, комментаторы уверены, что ситуация в Незалежной для властей Канады выгодна в плане пиара и не более.

"Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них — всего лишь костыль для падающего рейтинга", — написал Peter James Chin в комментариях к материалу СВС.

Другие пользователи усомнились в целесообразности визита министра в Киев на фоне "опасности" в стране.

"А почему мы отправили на Украину нашего министра обороны, если на неё вот-вот нападут русские?", — спрашивает Mark Deckard.

"А наши прославленные картофельные пушки Ананд не забыла?" — вспомнил Benjamin Picard.

"Как только канадцы сами обретут свободу, мы поделимся ею с Украиной", — резюмировал William T Fowler.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление канадских властей о том, что в случае "нападения" России на Украину, Москву ждут "суровые санкции". Чтобы избежать подобных мер, российскую сторону призвали "начать переговоры".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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