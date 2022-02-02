Впервые за историю государственный долг США перешагнул отметку в 30 триллионов долларов. Согласно сообщению американского Минфина, такая плачевная ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса.
Финансовые аналитики отметили, что подобную цифру ждали несколькими годами позже.
"Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, что включает 5 триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице", — цитирует финансовых экспертов The New York Times.
По данным издания, кроме того, средства были направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса.
Кроме того, аналитики призвали не "боятся катастрофы", так как властям США удаётся "удержать на плаву" низкую процентную ставку и, несмотря на пандемийные ограничения, развивать производство.
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