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Автор Игорь Рябов

Украинский политолог объяснил, почему США накручивают истерику вокруг Украины

Мир

Украинский политолог, блогер Александр Охрименко рассказал в беседе с Pravda.Ru, что Вашингтон нагнетает напряжённость вокруг Украины и пугает "почти неизбежным" российским вторжением, чтобы повысить рейтинг президента США Джо Байдена.

Украинский политолог объяснил, почему США накручивают истерику вокруг Украины

"В любом случае даже если все это затихнет, что скажет Байден? "Я остановил Третью мировую войну". Шикарный PR. Вы, наверное, слышали, что сейчас у него там слабовато с доверием избирателей. То есть рейтинги упали сильно. Теперь они могут вырасти", — заявил Охрименко.

Истерика вокруг ситуации на Украине, которую накручивают США, выгодна Байдену, отметил политолог.

"Понимаете, тут игра на то, что он запугивает американцев, а потом скажет, что я победил. Да, может получить доверие американцев. Такие игры, которые нам, как нормальным людям, кажутся ненормальными, для политиков считаются нормальными. Распугали людей, развалили экономику (Украины. — Ред.). Но зато президент повысил рейтинг — вот что самое главное", — подчеркнул Охрименко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в последние месяцы американские средства массовой информации публикуют много недостоверной и провокационной информации о ситуации вокруг Украины. Пугая Киев российским вторжением, Вашингтон усиливает "истерику" на Украине, "где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают", сообщил пресс-секретарь президента РФ.

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Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден дмитрий песков александр охрименко
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