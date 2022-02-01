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Автор Илья Родин

Канадские власти рекомендовали гражданам как можно быстрее покинуть Украину

Мир

Правительство Канады распространило во вторник, 1 февраля, обращение к своим согражданам. Власти порекомендовали гражданам страны покинуть Украину. И посоветовали избегать любых поездок на территорию этого государства. 

Канадские власти рекомендовали гражданам как можно быстрее покинуть Украину

"Избегайте любых поездок на Украину из-за продолжающихся угроз со стороны РФ и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь на Украине, то вам следует уехать, пока коммерческие средства передвижения еще доступны", - сообщается в официальном заявлении правительства Канады.

Канадские власти также посоветовали в случае необходимости обращаться в консульство. 

Ранее подобное обращение опубликовал МИД Японии. Глава ведомства Есимаса Хаяси рекомендовал японцам выехать с территории Украины. 

"Несмотря на дипломатические усилия заинтересованных стран, есть вероятность, что ситуация [вокруг Украины] может резко измениться", – сказал министр.

Deutsche Welle сообщает, что несмотря на призывы и обращения официальных лиц, в Киеве по-прежнему много граждан других стран. 

"Обычно я раз в месяц разговариваю со своими родителями. Сейчас мы разговариваем каждые два дня", - рассказал австралиец Кен Херберт.

Правительство Австралии, как и многие другие страны, отправило домой некоторых своих дипломатов. Кену позвонили с вопросом о его дальнейших планах. Херберта очень удивило предложение сотрудника посольства покинуть страну. Как и многие другие иностранцы, он предпочел бы остаться в столице Украины.

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Автор: Илья Родин, Куратор: Любовь Степушова
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