Лавров призвал Блинкена заставить Киев выполнять Минские соглашения

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он призвал использовать возможности США в мирных целях, в частности, для того, чтобы принудить Киев к выполнению подписанных в Минске соглашений. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

"При обсуждении ситуации на Украине Сергей Лавров призвал вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению минских договоренностей", — говорится на сайте ведомства.

Политики обменялись мнениями по важным вопросам современной повестки. Лавров сделал акцент на императивном характере российских требований о "добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ".

Также Лавров и Блинкен обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по гарантиям безопасности. При этом принимались во внимание предложения, которые ведомства двух стран продолжают изучать в настоящее время.

Глава российского МИД напомнил, что для России неприемлема деструктивная линия США "на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США". Было принято решение сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее снять "раздражители".

Отметим, что сегодня важные заявления сделал не только Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что "не помнит, кто подписал Минские соглашения, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность".

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