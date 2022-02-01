Украинский беспилотник убил военного ДНР, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал позиции ополченцев, в результате чего погиб военный ДНР.

Инцидент произошёл во вторник, 1 февраля.

"Беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам главы ДНР, данная ситуация показывает, что Украина использует свои беспилотники не только для разведки, но и для нападения. Прежде, чем совершить подобные боевые операции, ВСУ глушат аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые призваны следить за обстановкой на линии соприкосновения, отметил Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что украинские войска готовы атаковать Донбасс, однако у армии ДНР нет средств для борьбы с турецкими беспилотниками "Байрактар". Военные специалисты считают, что именно ударные беспилотники предопределили итог вооружённого конфликта в Карабахе в пользу Азербайджана.

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