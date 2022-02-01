Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон попал в смешное положение в первые же минуты общения с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет 1 февраля, во вторник, РИА Новости.

Журналисты заметили, что встреча началась практически по протоколу. Борис Джонсон вышел из лимузина, его встречал на ковровой дорожке Владимир Зеленский. Оба политики были в стандартных черных масках, без гербов или рисунков.

Глава правительства держал в руках документы, возможно, важные. Внезапно в кадре появилась помощница Джонсона. Она резко выхватила документы из рук премьера Великобритании.

Это не вызвало у политика раздражение или агрессию, он лишь немного удивился. Возникает ощущение, что такие казусы в порядке вещей для него.

Напомним, что визит Джонсона на Украину мог сорваться в последнюю минуту. С ним должна была лететь глава МИД Великобритании Лиз Трасс, но вчера у нее обнаружили коронавирус. Ей пришлось уйти на самоизоляцию.