Британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон прилетел в Киев. Его визит едва не сорвался. Незадолго до поездки он общался с заболевшей "омикроном" главой британского министерства иностранных дел Лиз Трасс. Об этом во вторник, 1 февраля, пишет РИА Новости.

Планировалось, что глава МИД будет сопровождать Джонсона в поездке. Но ей пришёл положительный тест на коронавирус и Трасс пришлось уйти на самоизоляцию.

"Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома, пока нахожусь на самоизоляции", — заявила Трасс в своем Twitter.

Пресс-служба английского премьера практически сразу опубликовала сообщение. В нём говорилось, что визит британских официальных лиц на Украину состоится только в том случае, если ПЦР-тест у премьера будет отрицательным.

Борис Джонсон должен обговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на российско-украинской границе.

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