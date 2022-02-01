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Автор Владимир Васютченко

В Еврокомиссии назвали приоритетом соответствие "Северного потока 2" законам ЕС

Мир

Вопрос соответствия "Северного потока-2" законодательству ЕС является приоритетным для Еврокомиссии при принятии решений по данному проекту. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

В Еврокомиссии назвали приоритетом соответствие "Северного потока 2" законам ЕС

"С нашей точки зрения, это проект, который, если будет завершен, должен соблюдать европейское законодательство, в частности директиву по газу", — цитирует представителя ЕК "Интерфакс".

По словам Макфи, за соответствие "СП-2" европейскому законодательству отвечает немецкий регулятор. В ЕК ожидают получения от него ряда документов по данному проекту.

"Мы дадим наше заключение после получения некоторых элементов этого досье, чтобы проверить соответствие проекта европейскому законодательству. Вот под таким углом рассматривается "СП-2", — сказал представитель ЕК.

При этом он уклонился от ответа на вопрос СМИ, как в ЕК намерены реагировать на российский проект в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль назвал "СП-2" гибридным оружием РФ и призвал ФРГ не допустить его использования против Киева и ЕС.

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