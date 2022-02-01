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Автор Светлана Нерадовская

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Данилова о Минске

Мир

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал свою оценку словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о неприемлемости и невыполнимости Минских соглашений украинской стороной.

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Данилова о Минске

Как заявил Подоляк "Интерфаксу", если бы Данилов действительно хотел что-то поменять в Минских соглашениях и возможности их реализации, ему бы следовало принимать более активное непосредственное участие в обсуждении возможностей, связанных с ними, а не делать голословные заявления.

"В течение всех лет существования Минских договорённостей продолжается дискуссия относительно параметров того, как их можно выполнить. Ожидаемо, что в этой дискуссии участвуют и должностные лица Украины, в частности, господин Данилов, однако они это делают скорее в публицистическом стиле", — отметил Подоляк.

С точки зрения советника главы офиса Зеленского, ввиду того, что Минские договорённости — это рамочное соглашение, всегда есть возможность обсуждения выполнения этих договорённостей на практике.

Ранее Данилов сообщил, что реализация Минских соглашений грозит Украине развалом, а если на Киев будут давить для того, чтобы он их соблюдал, ситуация в стране будет всё более нестабильной.

Поэтому Данилов предложил обсудить разработку нового соглашения взамен Минских договорённостей, согласно которому российская сторона в лице Путина должна будет "просто отвести свои войска и танки" от украинской границы.

 

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Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина михаил подоляк алексей данилов минские соглашения
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