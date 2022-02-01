Глава Минобороны Украины: ждём "интересных подарков" от Польши

По словам главы министерства обороны Украины Алексея Резникова, Киев предвкушает от своих польских друзей "интересные подарки". Это заявление было сделано после беседы Резникова с его польским коллегой Мариушем Блащаком относительно оборонных нужд Украины.

"Сегодня утром провел теплый разговор с моим коллегой министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком… Среди важных вопросов обсудили текущие оборонные потребности Украины и возможности военно-технической помощи со стороны Польши. Приоткрою занавес немного — ожидаем от наших польских друзей интересных "подарков", — написал Резников в своём аккаунте в Facebook.

До этого от главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха стало известно о намерении Варшавы передать Киеву оборонительное вооружение в количестве нескольких десятков тысяч единиц, снаряды для систем ПВО, а также беспилотники и ПЗРК, которые были обещаны украинским партнёрам польским премьером Матеушем Моравецким.

Как напоминает РИА Новости, поставки оружия идут на Украину с Запада с 2014 года, что никак не способствует мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и идёт вразрез с Минскими договорённостями.

Помимо Польши, в роли поставщиков оружия на Украину выступают США, Канада, Британия, Турция, Франция, Чехия, Румыния, Болгария, страны Прибалтики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.