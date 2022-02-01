EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Глава Минобороны Украины: ждём "интересных подарков" от Польши

Мир

По словам главы министерства обороны Украины Алексея Резникова, Киев предвкушает от своих польских друзей "интересные подарки". Это заявление было сделано после беседы Резникова с его польским коллегой Мариушем Блащаком относительно оборонных нужд Украины.

Глава Минобороны Украины: ждём "интересных подарков" от Польши

"Сегодня утром провел теплый разговор с моим коллегой министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком… Среди важных вопросов обсудили текущие оборонные потребности Украины и возможности военно-технической помощи со стороны Польши. Приоткрою занавес немного — ожидаем от наших польских друзей интересных "подарков", — написал Резников в своём аккаунте в Facebook.

До этого от главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха стало известно о намерении Варшавы передать Киеву оборонительное вооружение в количестве нескольких десятков тысяч единиц, снаряды для систем ПВО, а также беспилотники и ПЗРК, которые были обещаны украинским партнёрам польским премьером Матеушем Моравецким.

Как напоминает РИА Новости, поставки оружия идут на Украину с Запада с 2014 года, что никак не способствует мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и идёт вразрез с Минскими договорённостями.

Помимо Польши, в роли поставщиков оружия на Украину выступают США, Канада, Британия, Турция, Франция, Чехия, Румыния, Болгария, страны Прибалтики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

От "Джавелинов" до "Стингеров". Как Запад увеличивает поставки оружия в Украину | ЯсноПонятно
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша оружие украина мариуш блащак алексей резников матеуш моравецкий
Новости
Госсекретарь Союзного государства озвучил лучший ответ на санкции Запада
Киев решил представить в СБ ООН факты невыполнения РФ Минских соглашений
Глава Минобороны Украины: ждём "интересных подарков" от Польши
Главы МИД Германии и Франции посетят Украину и Донбасс
Депутат Никонов: Лондону стоит подумать об огромных активах BP в России
Суд принял сторону Собчак в споре с юристом Троицкой
Внешний вид Леры Кудрявцевой напугал Лазарева: "Лерка, фильтр слетел?"
Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе
На Украине отменят обязательный военный призыв с 2024 года
На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии
Последние материалы
Депутат Никонов: Лондону стоит подумать об огромных активах BP в России
Суд принял сторону Собчак в споре с юристом Троицкой
Внешний вид Леры Кудрявцевой напугал Лазарева: "Лерка, фильтр слетел?"
Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе
На Украине отменят обязательный военный призыв с 2024 года
На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии
Политик Витренко объяснила, откуда у Киева миллиарды на 20 новых бригад ВСУ
Помимо России есть и другие страны, готовые помочь Донбассу, заявили в ДНР
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Мир. Новости мира
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников