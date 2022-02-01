Главы МИД Германии и Франции посетят Украину и Донбасс

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал, что руководители министерств иностранных дел Германии и Франции через неделю прибудут на Украину. На брифинге также анонсировали поездку дипломатов в неподконтрольный Киеву Донбасс.

"Седьмого-восьмого февраля на Украину прибудут главы МИД Германии и Франции", — сообщил Николенко, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим представитель МИД Украины напомнил, что на сегодняшний день в стране принимают участие в переговорах такие политики, как:

руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон ;

; польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ;

; премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Также Николенко сообщил, что в скором времени в Киев приедет лидер Турции Тайип Эрдоган. По данным пресс-секретаря МИД Украины, глава ведомства Дмитрий Кулеба на следующей неделе встретится с коллегами из Австрии, Чехии и Словакии. Как подчеркнул Николенко, подобную активность Киева можно объяснить "сдерживанием Российской Федерации от дальнейшей эскалации".

Ранее в Народной милиции ДНР предупредили, что ВСУ Украины полностью сформулировали план атаки на неподконтрольную территорию. По словам правоохранителей, соответствующий документ продемонстрируют на совещании в генштабе на этой неделе. План должны поддержать в СНБО.

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