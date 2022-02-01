На Украине отменят обязательный военный призыв с 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады несколько законопроектов, один из которых призван освободить граждан от призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Также украинский лидер поручил кабмину внести изменения в закон о госбюджете на 2022 год о постепенном повышении денежного довольствия военных до уровня не ниже трёх минимальных зарплат и поэтапном увеличении численности Вооружённых сил Украины на 100 тысяч человек в ближайшие три года.

Минобороны Украины должно постепенно переводить армию на профессиональную основу и увеличить срок службы контрактников, сообщается в президентском указе. Кроме того, Зеленский поручил разработать систему карьерного роста офицеров и концепцию обеспечения жильём военных, ветеранов и их семей.

Ранее украинский президент заявил, что появление соответствующего документа не связано с угрозой военных действий.

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