Помимо России есть и другие страны, готовые помочь Донбассу, заявили в ДНР

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что есть и другие страны, помимо России, которые готовы помочь Донбассу вооружением.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что Генеральный штаб Вооружённых сил Украины завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе. В ДНР сообщили, что могут попросить военной помощи у России, если страны Запада продолжат поставлять вооружение на Украину.

По словам Басурина, республика оставляет за собой право обратиться к "друзьям" за военно-технической помощью, которая необходима для противодействия агрессии Украины по отношению к жителям Донбасса.

"Хотел бы подчеркнуть, что есть и другие страны, которые готовы нам оказывать военно-техническую помощь", — отметил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

Басурин добавил, что в мире есть много непризнанных государств, которые готовы поддержать борьбу людей за свою независимость.

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