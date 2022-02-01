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Автор Любовь Степушова

Политик Витренко объяснила, откуда у Киева миллиарды на 20 новых бригад ВСУ

Мир

Деньги на создание 20 дополнительных бригад ВСУ Украине даст Запад, уверена украинский политик Наталья Витренко.

Политик Витренко объяснила, откуда у Киева миллиарды на 20 новых бригад ВСУ

Запад заставляет Зеленского увеличивать ВСУ

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому численность армии должна быть увеличена на 100 тыс. человек с созданием дополнительных 20 бригад ВСУ, и она должна стать профессиональной.

Об этом президент Украины заявил, выступая в Верховной Раде.

Обещано, что будут расширены программы жилья для военных и увеличены их заработные платы.

В комментарии для Pravda. Ru председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко отметила, что Зеленского "заставили сделать" это заявление.

"В этом я глубоко убеждена. Я смотрю, какой караван иностранных высокопоставленных чиновников в Киев постоянно прибывает. Сегодня из Нидерландов приезжают. И Борис Джонсон собирается. И его министр иностранных дел Лиз Трасc. Это говорит о том, что они хотят принудить Украину развязать войну. Западу нужна война", — сказала политик.

И обеспечит финансирование

По её словам, денег в казне на эти мероприятия по укреплению армии нет, поскольку их нет даже на самые насущные социальные выплаты, например на выплаты инвалидам, идут задержки с выплатами пенсий.

"Следовательно, Зеленскому пообещали эти деньги дать", — уточнила Наталья Витренко.

"Он же уже назвал сумму, что Украине нужно 4-5 миллиардов долларов срочно. Я думаю, что Запад будет суетиться и эти деньги искать, и давать. Потому что в их интересах, чтобы была война. Они же от своих налогоплательщиков отрывают деньги и надо будет потом им объяснять, почему не было войны", — отметила она.

В ином случае, если войны не будет, они будут выглядеть "страшно комично", резюмировала политик.

На планы по укреплению ВСУ потребуются ежегодно 10-20 млрд долларов

Как сообщает Telegram-канал "Легитимный":

  • повышение зарплат военным "до уровня не ниже трех минимальных зарплат" добавит к расходной части бюджета, как минимум, 5 млрд долл.;
  • увеличение численности ВСУ на 100 тыс. человек — это ещё минимум увеличение затрат от 5 млрд долл.; 
  • создание дополнительных 20 бригад ВСУ — тут скорее всего помогут партнеры "списанным оружием";

Разработка концепции обеспечения военных жильем — это пустое обещание, чиновники могут годами разрабатывать. Если запустить реально эту программу, то потребуются миллиарды долларов затрат в год, добавляет канал.

Итого, на эти обещания, Украине надо от 10 млрд долл. до 20 млрд долл. дополнительно в год, пишет "Легитимный".

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу верховная рада наталья витренко владимир зеленский
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