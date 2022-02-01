Политик Витренко объяснила, откуда у Киева миллиарды на 20 новых бригад ВСУ

Деньги на создание 20 дополнительных бригад ВСУ Украине даст Запад, уверена украинский политик Наталья Витренко.

Запад заставляет Зеленского увеличивать ВСУ

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому численность армии должна быть увеличена на 100 тыс. человек с созданием дополнительных 20 бригад ВСУ, и она должна стать профессиональной.

Об этом президент Украины заявил, выступая в Верховной Раде.

Обещано, что будут расширены программы жилья для военных и увеличены их заработные платы.

В комментарии для Pravda. Ru председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко отметила, что Зеленского "заставили сделать" это заявление.

"В этом я глубоко убеждена. Я смотрю, какой караван иностранных высокопоставленных чиновников в Киев постоянно прибывает. Сегодня из Нидерландов приезжают. И Борис Джонсон собирается. И его министр иностранных дел Лиз Трасc. Это говорит о том, что они хотят принудить Украину развязать войну. Западу нужна война", — сказала политик.

И обеспечит финансирование

По её словам, денег в казне на эти мероприятия по укреплению армии нет, поскольку их нет даже на самые насущные социальные выплаты, например на выплаты инвалидам, идут задержки с выплатами пенсий.

"Следовательно, Зеленскому пообещали эти деньги дать", — уточнила Наталья Витренко.

"Он же уже назвал сумму, что Украине нужно 4-5 миллиардов долларов срочно. Я думаю, что Запад будет суетиться и эти деньги искать, и давать. Потому что в их интересах, чтобы была война. Они же от своих налогоплательщиков отрывают деньги и надо будет потом им объяснять, почему не было войны", — отметила она.

В ином случае, если войны не будет, они будут выглядеть "страшно комично", резюмировала политик.

На планы по укреплению ВСУ потребуются ежегодно 10-20 млрд долларов

Как сообщает Telegram-канал "Легитимный":

повышение зарплат военным "до уровня не ниже трех минимальных зарплат" добавит к расходной части бюджета, как минимум, 5 млрд долл.;

увеличение численности ВСУ на 100 тыс. человек — это ещё минимум увеличение затрат от 5 млрд долл.;

создание дополнительных 20 бригад ВСУ — тут скорее всего помогут партнеры "списанным оружием";

Разработка концепции обеспечения военных жильем — это пустое обещание, чиновники могут годами разрабатывать. Если запустить реально эту программу, то потребуются миллиарды долларов затрат в год, добавляет канал.

Итого, на эти обещания, Украине надо от 10 млрд долл. до 20 млрд долл. дополнительно в год, пишет "Легитимный".