Песков: РФ ещё не передала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности

Заявление Госдепа США о получении российской реакции на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности объясняется произошедшей путаницей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, с ответом РФ на американские предложения по безопасности могли перепутать "соображения по другой проблематике", которыми Москва поделилась с Вашингтоном.

"Там возникла путаница. Это были другие соображения несколько по другой проблематике. Пока основного ответа РФ по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока ещё этот ответ готовится", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков затруднился сообщить, когда будет готов ответ РФ, пояснив, что это будет зависеть от решения президента страны.

В декабре 2021 года РФ направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. Их обсуждали на российско-американских переговорах в Женеве, а также на заседаниях Совета Россия — НАТО и постоянного совета ОБСЕ. По итогам переговоров Вашингтон и альянс передали Москве письменные ответы на российские предложения. В настоящее время в РФ изучают их.

1 февраля в Госдепартаменте США заявили о получении ответа РФ предложения Вашингтона по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Позднее в МИД РФ опровергли эту информацию.

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