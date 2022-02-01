В Кремле сообщили о предстоящих очных переговорах Путина и Макрона

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ближайшее время встретятся в очном формате. Пока неизвестно, где именно пройдут переговоры мировых лидеров.

"Она (беседа Путина и Макрона. — Прим. ред.) может состояться уже в обозримой перспективе. Мы проинформируем вас, после того как окончательно все нюансы будут проработаны", — заявил пресс-секретарь президента России, слова передаёт ТАСС.

Ранее 28 января Путин и Макрон разговаривали по телефону. Во время беседы президенты договорились как можно быстрее создать условия для осуществления личной офлайн-встречи. Также политики обсудили вопросы безопасности.

Песков сообщал не только о будущих переговорах российского лидера с Макроном, но и рассказал о планах Путина очно побеседовать с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

"После того, как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнёрами", — заключил пресс-секретарь Путина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.