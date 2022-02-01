Глава МИД Лавров направил послания коллегам из НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил коллегам из Североатлантического альянса, включая Энтони Блинкена, послания с важным вопросом по гарантиям безопасности.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный диписточник, Лавров попросил, чтобы представители НАТО рассказали, как они понимают "фундаментальный, ключевой принцип неделимости безопасности", на который ссылается РФ в своих предложениях к США и альянсу.

"И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно", — сказал источник.

Ранее в издании The Washington Post появилась статья, в которой сообщается, что США якобы получили от РФ письменный ответ по теме гарантий безопасности. Однако замглавы МИД Александр Грушко опроверг эту информацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.