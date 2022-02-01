EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Глава МИД Лавров направил послания коллегам из НАТО

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил коллегам из Североатлантического альянса, включая Энтони Блинкена, послания с важным вопросом по гарантиям безопасности.

Глава МИД Лавров направил послания коллегам из НАТО

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный диписточник, Лавров попросил, чтобы представители НАТО рассказали, как они понимают "фундаментальный, ключевой принцип неделимости безопасности", на который ссылается РФ в своих предложениях к США и альянсу.

"И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно", — сказал источник.

Ранее в издании The Washington Post появилась статья, в которой сообщается, что США якобы получили от РФ письменный ответ по теме гарантий безопасности. Однако замглавы МИД Александр Грушко опроверг эту информацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Флот НАТО прорвался в Черное море: Подготовка к войне или акт устрашения?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато сергей лавров энтони блинкен
Новости
Глава МИД Лавров направил послания коллегам из НАТО
Запашному понравилась позиция Германии по отношению к Украине
Минпросвещения заявило о карантине в 62 российских школах
В Белоруссии отменили обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию
Андрей Данилко ответил на критику Владимира Соловьёва
В Петербурге трёхмесячный младенец умер после кормления коровьим молоком
Замглавы МИД Грушко опроверг передачу США ответа по теме гарантий безопасности
Стало известно, где находится дочь Назарбаева
Polsat: поляки обеспечат Украину снарядами для систем ПВО
Врач индийской медицины раскрыл средство для поддержания иммунитета зимой
Последние материалы
В Белоруссии отменили обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию
Андрей Данилко ответил на критику Владимира Соловьёва
В Петербурге трёхмесячный младенец умер после кормления коровьим молоком
Замглавы МИД Грушко опроверг передачу США ответа по теме гарантий безопасности
Стало известно, где находится дочь Назарбаева
Polsat: поляки обеспечат Украину снарядами для систем ПВО
Врач индийской медицины раскрыл средство для поддержания иммунитета зимой
Экс-губернатора Петербурга Яковлева госпитализировали с коронавирусом
Ставки по ипотеке у Сбербанка превысили 10 процентов
Бывший возлюбленный Волочковой заявил, что сам решил её бросить
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Мир. Новости мира
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников