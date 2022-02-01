В Белоруссии отменили обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию

Белорусские врачи теперь могут ставить диагноз COVID-19 без ПЦР-тестов, если имеются клинические данные и рентгеновские снимки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава Республики.

В ведомстве отметили, что врачам Белоруссии приказом от 31 января 2022 года разрешено устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических и/или рентген-томографических данных — без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Оговаривается также, что к исключительным случаям относится необходимость госпитализации в стационар.

Минздрав Белоруссии добавил, что, согласно исследованиям эпидемиологов, в стране сейчас превалирует вирус SARS-CoV-2. А, как отмечают специалисты, результат лабораторного теста на инфекцию на лечение никак не влияет, поскольку этиотропного лечения от неё как такового нет.

"Если заболевание протекает в легкой форме, то пациент находится на лечении в домашних условиях. Он соблюдает все рекомендации врача, в том числе — обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение. Если медработники устанавливают диагноз пневмония, то соответственно ее и будут лечить", — пояснили в ведомстве.

В Минздраве также добавили, что данная норма принята с целью снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно-поликлинических организаций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.