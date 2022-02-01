Стало известно, где находится дочь Назарбаева

Стало известно, что старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига, являющаяся депутатом мажилиса, в данный момент находится в Нур-Султане. Об этом помощница Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова рассказала порталу Zakon.kz, добавив, что депутат проходит в казахстанской столице курс реабилитации после перенесённого коронавируса.

По словам помощницы, дочь Назарбаева взяла отпуск без содержания.

Дарига Назарбаева должна была участвовать в пленарном заседании нижней палаты парламента 12 января, но пропустила его. Появилась информация, что дочь Назарбаева болеет. Потом от её помощницы стало известно, что депутат взяла отпуск, который продлится до конца января.

Позже выяснилось, что дочь бывшего лидера Казахстана перестала быть членом политического совета правящей партии страны Nur Otan.

Что касается младшей дочери Нурсултана Назарбаева, её местонахождение до сих пор точно не известно. В последний раз журналисты отследили геолокацию Алии Назарбаевой в ОАЭ, после чего она удалила свои профили из соцсетей.

Сам бывший президент Казахстана во время массовых беспорядков всё время оставался в стране, не покидая её пределов.

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