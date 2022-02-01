Экс-глава ОБСЕ Гремингер: на границе РФ и Украины нужны независимые наблюдатели

Глава женевского Центра политики и безопасности, экс-генсек ОБСЕ Томас Гремингер потребовал разместить на российско-украинской границе независимых наблюдателей, в том числе из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В интервью РИА Новости он отметил, что это поможет снизить конфликтную ситуацию вокруг Украины. По его словам, наблюдателей нужно вводить на территорию, когда есть подозрения в "необычной военной деятельности". Гремингер подчеркнул: специалисты обладают всеми необходимыми инструментами для проверки информации.

"Я думаю, что это было бы вполне разумным решением. В Венском документе ОБСЕ вы найдёте положения, позволяющие сделать именно это", — подчеркнул политик.

Он добавил, что в случае отсутствия "подозрительной активности" на границе, наблюдатели предоставят необходимые доказательства и покинут территорию.

Западные и украинские СМИ регулярно сообщают о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину. В Кремле неоднократно опровергали эти сведения.

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