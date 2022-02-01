Бывший генсек ОБСЕ допустил провокации в Донбассе со стороны Киева

Бывший генсек ОБСЕ, глава Центра политики безопасности в Женеве Томас Гремингер считает, что провокации в Донбассе со стороны Украины возможны, хотя пока в регионе относительно спокойная обстановка.

Как рассказал Гремингер в беседе с РИА Новости, пока в Донбассе не видно ничего, что указывало бы на приближающуюся эскалацию.

При этом экс-генсек ОБСЕ отметил, что риск провокаций в "такой накалённой" ситуации очень высок, в том числе и тех, которые могут быть сделаны якобы оппонентом.

"И если провокации произойдут, я думаю, важно не реагировать слишком остро, отвечать обдуманно и пропорционально и не обострять ситуацию только на основании, возможно, очень простой и глупой провокации", — сказал Гремингер.

Политик признался, что не считает, что вероятность инцидентов в предолимпийских период должна быть выше обычного, но при этом он опасается, что "что-то может выйти из-под контроля".

"Я не вижу связи с тем, что мы сейчас приближаемся к Олимпийским играм. Я считаю, что это слишком похоже на заговор. Я не верю. Однако в столь поляризованной ситуации, когда у вас есть модель действий "зуб за зуб", вы знаете, внезапно что-то может выйти из-под контроля. Этого вы никогда не можете исключить. И это, наверное, то, чего я боюсь больше всего", — заключил Гремингер.

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