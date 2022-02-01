На Украине не поняли, зачем РФ отводит войска от границы: "Что произошло?"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы российские политики предоставили Киеву подробную информацию о причинах отвода части войск РФ, которые находились неподалёку от украинской границы.

Речь идёт о войсках Западного военного округа, пояснил дипломат. По его словам, недоверие к действиям РФ на Украине сохраняется, поэтому Кремль должен объяснить своё решение о перемещении военнослужащих.

"Нам надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло. Только после этого можно делать выводы", — сказал глава украинского МИД во время брифинга, трансляцию которого вёл YouTube-канал in time Ukraine.

Он подчеркнул: сведения о том, что РФ отводит войска, являются "позитивным сигналом". Однако, отметил Кулеба, в Киеве не понимают, куда именно в дальнейшем отправятся подразделения, повлияет ли этот процесс на деэскалацию.

Западные и украинские СМИ регулярно сообщают о якобы планируемом "вторжении" России на территорию Украины. В Кремле неоднократно опровергали эти данные, уточняя, что РФ передвигает войска исключительно в рамках своей территории, никому не угрожая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.