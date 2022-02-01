Новая партия оружия США прибыла на Украину: "Пятая птичка в Киеве"

Минувшей ночью американский борт США доставил очередную партию боеприпасов в Незалежную. Как заявил министр обороны страны Алексей Резников, Киев получил 84 тонны военной помощи.

Кроме того, согласно информации, поставки будут продолжаться.

"5-я птичка в Киеве! Ещё 84 тонны боеприпасов различного калибра! В ближайшие дни ждём очередной груз оборонного вооружения от наших друзей из США!" — написал резников в своём Twitter-аккаунте.

Ранее в американском сенате заявили, что политики рассматривают возможность резкого увеличения поставок оружия и боеприпасов из США в Незалежную. Согласно сообщению, поправки собираются рассмотреть уже на этой неделе.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в свою очередь констатировал, что у стран-участниц НАТО разные взгляды на подобную "поддержку" Киева.

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