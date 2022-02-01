Джонсон, контактировавший с заражённой COVID-19 главой МИД, собрался в Киев

Премьер-министр Британии Борис Джонсон собрался на встречу в Киев, если результат его теста на коронавирус будет отрицательным, сообщает Telegraph, ссылаясь на пресс-службу политика.

При этом ранее Джонсон контактировал с заражённой COVID-19 главой МИД страны Лиз Трасс. Он может быть потенциальным переносчиком инфекции.

"В Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр всё равно поедет во вторник на Украину при условии, что тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат", — отметил источник издания.

Джонсон и Трасс должны были вместе отправиться на Украину, чтобы обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским "агрессию" России и продемонстрировать Киеву свою поддержку. Однако руководитель МИД Британии незадолго до поездки заболела и сейчас находится на самоизоляции.

Западные и украинские СМИ регулярно пишут о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину. В Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию.

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