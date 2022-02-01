"Дурак с инициативой": британцы отреагировали на поездку Джонсона в Киев

Жители Великобритании высмеяли премьер-министра страны Бориса Джонсона за предстоящую поездку на Украину. По мнению пользователей соцсетей, политику следовало бы озадачиться управлением своей страны, а не вмешиваться в дела другого государства.

Кроме того, жители страны считают, что Великобритании и вовсе не следует "ввязываться" в украинский "конфликт" с Россией.

"Как только Украина подумала, что хуже не будет, тут появляется БоДжо", — пишет пользователь Tony под статьёй британского издания The Daily Mail. "Хуже дурака только дурак с инициативой", — считает Segunda. "Может, его там поместят в четвёртый реактор в Чернобыле, и он вернётся с новой причёской", — отметил Furlow-o-Netflicks.

При этом нашлись и те, кто считает, что вмешательство Джонсона и в целом положение дел в Незалежной до добра не доведут.

"Британии не надо связываться с Украиной. Это будет второй Афганистан", — резюмировал Ecolston.

Ранее власти Великобритании анонсировали поездку премьер-министра страны в Киев вместе с главой МИД Лиз Трасс. Визит должен был состояться во вторник, однако накануне Трасс сообщила, что заболела коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

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