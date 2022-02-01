Москаль призвал не верить в нападение РФ на Украину: "Давайте без шизофрении"

Жители Украины не должны верить слухам о якобы готовящемся "нападении" РФ на страну, ведь никто заранее не объявляет о скором начале "вторжения". Об этом заявил украинский генерал Геннадий Москаль.

Он призвал не развивать "шизофрению", связанную со возможными военными действиями на территории Украины, передаёт телеканал "Наш".

"Вспомните Крым в 2014 году. Кто-нибудь говорил, что РФ нападёт и аннексирует его? Никто. В один день появились "зелёные человечки", за ними пришли вооружённые силы и на том было всё", — сказал Москаль.

Генерал добавил, что грамотные политики никогда не будут долгое время предупреждать о планируемом "вторжении". Сообщения о "нападении" России, распространяемые некоторыми СМИ, он назвал "глупостью".

Западные и украинские издания регулярно пишут о сосредоточении российской техники у границ с Украиной и военных планах Кремля. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже неоднократно заявлял, что Россия передвигает войска в рамках своей территории и никому не угрожает.

В марте 2014 после референдума Крым вернулся в состав РФ. Власти Украины и многие западные политики отказываются признавать полуостров российским.

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