CNN: Белый дом определился со списком россиян-фигурантов санкционного списка

Белый дом определился, против кого из российских правительственных чиновников и бизнесменов он будет вводить санкции, если Россия вторгнется на Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на "высокопоставленного чиновника администрации".

По словам неназванного источника издания, "конкретные пакеты санкций" были разработаны против российских элит "во внутренних кругах Кремля или вблизи них", и все эти люди "играют определённую роль в принятии правительственных решений или, как минимум, являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля". Новые санкции Вашингтона также затронут и их семьи.

Издание подчёркивает, что этим новым санкционным пакетом США "пытается удержать Россию от нападения на Украину". Однако назвать конкретные имена инсайдер CNN отказался под предлогом того, что "администрация не хочет, чтобы эти лица получали какое-либо предварительное предупреждение".

"Существует широкий список лиц, которых мы можем привлечь, — сказал чиновник, отметив, что некоторые из них будут взяты из секретного доклада Министерства финансов, направленного Конгрессу в 2018 году, в котором названы высокопоставленные политические деятели и олигархи в Российской Федерации. — Мы не можем раскрыть содержание этого списка или назвать конкретные имена, учитывая политические риски. Но могу сказать, что в списке множество целей и семейных сетей, участвующих в хранении их активов. Важно то, что все они являются особенно уязвимыми целями из-за их обширных финансовых связей с Западом — активов, которые будут заморожены, если на них наложат санкции".

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