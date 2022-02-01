Перед визитом на Украину глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом и вынуждена уйти на самоизоляцию.
Об этом глава Министерства иностранных дел сообщила в своём аккаунте в Twitter.
"Сегодня вечером у меня был положительный результат на COVID. К счастью, у меня было три джеба, и я буду работать дома, пока изолирую себя", — написала Трасс на своей странице.
Глава британского МИД не сообщила о своём самочувствии и о том, будет ли отменён или перенесён визит в Незалежную из-за её состоянии здоровья.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что на этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Киев и встретиться с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Как подчеркнули в канцелярии политика, он намерен лично "выразить поддержку" и обсудить с украинским лидером все "спектры" помощи киевскому правительству на фоне "российской агрессии".
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