Госдепартамент США отдал распоряжение членам семей покинуть территорию Белоруссии из-за "военной активности" России.
По сообщению ведомства, "приказ" обнародовали в минувший понедельник.
"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", — цитирует сообщение американского ведомства РИА Новости.
Как подчеркнули в Госдепе, такое решение принято из-за "необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности" российской стороны на территории Незалежной. Кроме того, в ведомство призвало своих граждан не посещать Украину и граничащие с ней страны по причине "непредсказуемости" ситуации.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление посольства США о том, что в дипмиссии разработали "план отхода" для граждан Америки, которые находятся на территории Украины.
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