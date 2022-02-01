Джонсон собирается в Киев "переговорить" с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Киев, чтобы провести переговоры с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и лично "выразить поддержку Украине".

По сообщению пресс-службы премьера, в ходе переговоров лидеры стран обсудят все "спектры" возможной помощи от Великобритании киевскому правительству.

"Премьер-министр отправляется в Киев в качестве демонстрации поддержки Украины", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. — "Премьер-министр форсирует дипломатические усилия и надеется переговорить с президентом Путиным и другими лидерами на этой неделе. Переговоры с президентом Зеленским коснутся всего спектра стратегической поддержки Украины".

Ранее Джонсон заявлял, что намерен провести телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным на этой неделе. Как подчеркнули в пресс-службе премьера, он намерен выразить своё мнение по "украинскому конфликту" и потребовать от Москвы "отступить".

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