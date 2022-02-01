Американцы не хотят конфликтовать с Россией

Американцы в подавляющем большинстве поддерживают идею заключения своего рода дипломатической сделки с Россией, "чтобы избежать войны из-за Украины”.

Это следует из опроса, проведенного Data for Progress, аналитическим центром левого толка. Опрос был проведен 21-24 января по выборке из 1214 "вероятных избирателей".

Около 58% респондентов высказались за "сделку с Москвой",

около 29% — против, предпочтя усилить давление на Москву.

Как следует из опубликованных результатов,

идея дипломатического подхода к кризису была в подавляющем большинстве поддержана демократами: 71% из них высказались "за", против — 17%;

независимые избиратели продемонстрировали меньшую уверенность в поддержке такого подхода: 51% высказались за дипломатию и 33% — против,

республиканцы разделились более равномерно: 46% респондентов поддержали дипломатию и 40% выступили против.

Напомним, между Россией и Западом сохраняется сосредоточенная вокруг Украины искусственно созданная напряжённость, вызванная, помимо прочего, заявлениями высших должностных лиц США и западными СМИ о якобы готовящемся "вторжении” Москвы в восточноевропейскую страну. Однако никаких убедительных доказательств в поддержку таких утверждений никогда не предоставлялось.

Вчера, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя обвинил коллективный Запад и США, в частности, в преднамеренном нагнетании напряженности вокруг Украины и попытках разжечь войну.

" Как будто вы хотите воплотить свои утверждения в реальность”, — сказал Небензя, добавив, что постоянные разговоры о якобы надвигающейся войне были "провокационными сами по себе”.

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