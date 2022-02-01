Американцы в подавляющем большинстве поддерживают идею заключения своего рода дипломатической сделки с Россией, "чтобы избежать войны из-за Украины”.
Это следует из опроса, проведенного Data for Progress, аналитическим центром левого толка. Опрос был проведен 21-24 января по выборке из 1214 "вероятных избирателей".
Как следует из опубликованных результатов,
Напомним, между Россией и Западом сохраняется сосредоточенная вокруг Украины искусственно созданная напряжённость, вызванная, помимо прочего, заявлениями высших должностных лиц США и западными СМИ о якобы готовящемся "вторжении” Москвы в восточноевропейскую страну. Однако никаких убедительных доказательств в поддержку таких утверждений никогда не предоставлялось.
Вчера, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя обвинил коллективный Запад и США, в частности, в преднамеренном нагнетании напряженности вокруг Украины и попытках разжечь войну.
" Как будто вы хотите воплотить свои утверждения в реальность”, — сказал Небензя, добавив, что постоянные разговоры о якобы надвигающейся войне были "провокационными сами по себе”.
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