Москаль призвал украинцев молиться, из-за запуска всех энергоблоков АЭС

На украинской АЭС заработали сразу все 15 энергоблоков. По словам бывшего главы Луганской и Закарпатской областей, генерала Геннадия Москаля, жителям Незалежной нужно "молиться", чтобы не было последствий как при чернобыльской катастрофе.

Как подчеркнул Москаль, комплекс "Энергоатом" в Незалежной находится в очень плохом состоянии и максимальная нагрузка на АЭС может обернуться трагедией.

"Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль", — заявил Москаль в эфире телеканала "Наш".

Генерал подчеркнул, что до этого, как минимум один реактор стоял "холостым". Из-за энергокризиса, власти вынуждены были запустить сразу все "отсеки" разом.

"Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму", — резюмировал Москаль.

Как отметил экс-глава, большую часть топлива Украина закупает у России.

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