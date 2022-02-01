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Автор Ольга Лебедева

На Украине арестованы предполагаемые зачинщики готовившихся беспорядков

Мир

Украинские правоохранители задержали группу людей, которые, по всей видимости, готовились устроить массовые беспорядки в ряде городов с предполагаемой целью дестабилизации обстановки в стране.

На Украине арестованы предполагаемые зачинщики готовившихся беспорядков

Об этом рассказали журналистам министр внутренних дел страны Денис Монастырский и глава полиции Игорь Клименко. Они объявили, что был сорван заговор с целью собрать 5000 человек и вывести их на уличные протесты.

По словам Клименко, треть из них, как утверждается, были "титушками” — так на Украине называют наёмников, которые выдают себя за уличных хулиганов и начинают насилие во время мирных демонстраций.

Денис Монастырский заявил, что предполагаемый протест "пролил бы кровь” на улицах украинских городов, в то время как беспорядки были направлены на "дестабилизацию ситуации в стране”.

По словам чиновников, собрания должны были начаться с простого митинга. Вскоре после этого "титушки” разозлили бы толпу, начав столкновения с полицией. Утверждается, что "начаться всё должно было в Киеве", а затем акции прошли бы в других районах, таких как Суни, Чернигов, Полтава и Черкассы.

Игорь Клименко поделился и оперативной информацией:

"Участники группы получили более 1 миллиона гривен (2710000 рублей) на организацию кампании. Полиция изъяла у них 200 петард и 200 дымовых шашек, среди прочего оборудования. Начаться всё должно было состояться в понедельник, около 11 утра, аналогичные демонстрации запланированы на ближайшие дни".

Двое из арестованных — предполагаемый организатор и его сообщник — в настоящее время находятся под стражей и им грозит до восьми лет лишения свободы. Оба имели опыт работы в правоохранительных органах, и их расследуют на предмет связей с Россией, утверждали чиновники, не называя имён задержанных.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина денис монастырский
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