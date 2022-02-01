Кулеба пожаловался СМИ, что истерика вокруг Украины гробит её экономику

Из-за опасений, что вооруженные силы России могут начать экспансию Украины, которые в последние недели достигли пика, экономика страны испытывает напряжение, спровоцированное, в том числе, безумием, вызванным западными лидерами и средствами массовой информации.

Так заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью Vice World News.

"Хотя Москва еще не отдала приказ о вторжении на территорию своего соседа, Украина уже страдает экономически и становится слабее из-за паники, распространившейся в обществе”, — сказал он.

По словам главы украинской дипломатии, "рынки и общественность" должны понимать, что Киев и его партнеры на Западе работают над предотвращением "наихудшего сценария”.

"Мы не должны позволять российскому президенту Владимиру Путину получать то, что он хочет, даже не пересекая красную черту, — отметил Кулеба.

На вопрос, что бы он сказал российскому лидеру, политик ответил, что посоветовал бы Путину "не лезть не в свое дело” и вместо этого заботиться о гражданах своей страны:

"… если бы президент сосредоточился на благосостоянии и будущем России вместо того, чтобы … тратить миллиарды на ведение войн и кибератак, а затем навязывать военные угрозы различным странам по всему миру, Россия была бы другим местом, гораздо лучшим местом для жизни, и у нас было бы меньше головной боли”.

К слову, Кулеба уже не первый раз обвиняет Запад в нагнетании истерии, которая вредит Украине:

на прошлой неделе он заявил, что количество российских войск, дислоцированных вблизи границы, в настоящее время "недостаточно для полномасштабного наступления против Украины вдоль всей украинской границы”.

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