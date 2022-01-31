Посол Украины в США: СМИ лгут об ухудшении отношений Киева и Вашингтона

Недавние сообщения об появлении политической напряженности между Киевом и Вашингтоном, вызванные якобы разногласиями по поводу вероятности возможного российского вторжения на Украину, были преувеличены СМИ, заявила посол Украины в США.

В интервью телеканалу CBS Оксана Маркарова признала, что в последние дни обе стороны не во всем сходились во мнениях, но настаивала на том, что это не оказало серьезного влияния на их отношения.

"Нет никакой напряженности, — сказала она. — Послушайте, могут быть некоторые дискуссии, могут быть различия в наших взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, нашим стратегическим другом номер один. И наши отношения остаются на самом высоком уровне за последние 30 лет”.

Напомним, CNN ранее сообщал, что источники в администрации президента США Джо Байдена поведали, что хозяин Белого дома "был разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским" из- за того, что он якобы преуменьшил угрозу российского вторжения и не был достаточно благодарен за американскую поддержку и поставки оружия.

На пресс-конференции в пятницу Зеленский, в свою очередь, раскритиковал то, что он назвал "слегка несбалансированным” освещением ситуации в западных СМИ, и сказал, что его беспокоит влияние, которое такие статьи оказывают на экономику Украины:

"Судя по освещению в СМИ, похоже, что мы уже находимся в состоянии войны, что войска уже в пути, что идет мобилизация, люди куда-то едут, — сказал он. — Это не тот случай. Нам не нужна эта паника".

Зеленский также отверг сообщения о том, что телефонный разговор с Байденом в тот день прошел не очень хорошо, заявив:

"У нас нет никаких недоразумений с президентом Соединенных Штатов. Просто я глубоко понимаю, что происходит в моей стране, а он хорошо понимает, что происходит в США”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.