FT: у многих мировых лидеров и политиков существует "культ" Путина

Среди лидеров ряда государств и политиков по всему миру существует "культ" президента России Владимира Путина. Статья об этом появилась в британской газете Financial Times.

По мнению автора данного материала, есть группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые восхищаются российским лидером. При этом в издании говорится о том, что "фан-клуб" Путина имеет довольно широкую географию — Азия, Ближний Восток, Америка и Европа.

Колумнист полагает, что в него входят премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Филиппин Родриго Дутерте, экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньях, наследник принца и вице-премьер Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и даже экс-президент Штатов Дональд Трамп.

Ранее бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны Америки Леон Паннета сказал, что ахиллесова пята Владимира Путина в "беспокойстве о России".

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