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Автор Артём Пермяков

Депутат Шеремет призвал признать ДНР и ЛНР

Мир

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что вопрос признания ДНР и ЛНР назрел давно. По его мнению, Россия не может оставить в беде собственных граждан на территориях республик.

Депутат Шеремет призвал признать ДНР и ЛНР

Ранее сообщалось, что вопрос с обращением к президенту России Владимиру Путин о необходимости признания ДНР и ЛНР может быть рассмотрен 14 февраля. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, все партии Госдумы поддерживают необходимость помощи республикам.

Шеремет заявил, что президент Владимир Путин как гарант Конституции должен принять решение в отношении ДНР и ЛНР, как он сделал с Крымом в 2014 году. По его мнению, вести переговоры с Украиной на основе Минских соглашений невозможно.

"Чем быстрее мы сделаем всё возможное для нашего спокойствия в ЛНР и ДНР, тем быстрее закончится неразбериха. А все эти договорённости и называть таковыми уже нельзя. К сожалению, Украина сегодня не является договороспособной стороной. Зеленский там вообще, я думаю, не принимает каких-то важных решений. Всё в руках старших товарищей, которые диктуют украинцам — нагнетайте обстановку, рассказывайте, что Россия скоро нападёт", — приводит издание argumenti.ru слова Шеремета.

Депутат добавил, что России не нужно ни на кого нападать. Российское государство никогда не было агрессором, а всю свою историю защищалось.

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