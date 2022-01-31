Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Великобритания всегда действует против России, а с выходом из Евросоюза стала это делать ещё больше. Так политик отреагировал на информацию о возможных новых санкциях против российских компаний и физических лиц.
Ранее сообщалось, что санкции могут затронуть активы энергетических компаний, которые имеют "стратегическое значение" для России. Также рассматривается возможность ареста активов россиян в Великобритании.
"Вот это настоящая Великобритания. Они своими действиями пытаются пойти дальше США, и, конечно, особо возмущает и удивляет их заявление о том, что они допускают даже конфискацию имущества тех граждан России, которые либо проживают, либо имеют имущество в Великобритании", — приводит RT слова Цекова.
Сенатор добавил, что в Британии все политики строят свою работу на антироссийских санкциях. Цеков назвал бритнаское общество "не вполне здоровым".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.