Сенатор Цеков отреагировал на новые "санкции" против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Великобритания всегда действует против России, а с выходом из Евросоюза стала это делать ещё больше. Так политик отреагировал на информацию о возможных новых санкциях против российских компаний и физических лиц.

Ранее сообщалось, что санкции могут затронуть активы энергетических компаний, которые имеют "стратегическое значение" для России. Также рассматривается возможность ареста активов россиян в Великобритании.

"Вот это настоящая Великобритания. Они своими действиями пытаются пойти дальше США, и, конечно, особо возмущает и удивляет их заявление о том, что они допускают даже конфискацию имущества тех граждан России, которые либо проживают, либо имеют имущество в Великобритании", — приводит RT слова Цекова.

Сенатор добавил, что в Британии все политики строят свою работу на антироссийских санкциях. Цеков назвал бритнаское общество "не вполне здоровым".