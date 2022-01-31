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Автор Игорь Рябов

Близкие к Путину лица могут стать целью новых санкций США, пишет Financial Times

Мир

США и союзники могут ввести санкции против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Близкие к Путину лица могут стать целью новых санкций США, пишет Financial Times

По данным издания, в санкционный список рискуют попасть высокопоставленные представители исполнительной власти РФ, члены советов директоров госкомпаний, а также их родственники.

По словам высокопоставленного источника в американском правительстве, указанные лица "принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля".

Источник FT отметил, что среди этих людей есть те, кто может пострадать очень сильно из-за "глубоких финансовых связей с Западом".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что призывы американских политиков к введению санкций против руководства РФ являются политически деструктивными, но не болезненными, поскольку у российских высокопоставленных чиновников давно нет активов, банковских счетов или недвижимости за границей.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс допустила введение персональных санкций против российского лидера Владимира Путина, если ситуация на границе Украины обострится ещё сильнее.

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