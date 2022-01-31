Песков пояснил, когда Путин оценит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Российский президент Владимир Путин даст оценку ответам США и НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтёт это необходимым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как только он посчитает это необходимым. Точную дату я не могу вам назвать", - цитирует ТАСС ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос СМИ.

В декабре прошлого года РФ обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В январе их обсудили в ходе российско-американских переговоров в Женеве, а также заседаний Совета Россия — НАТО и постоянного совета ОБСЕ. По итогам переговоров Вашингтон и альянс обещали письменно ответить на российские предложения. Свои ответы США и НАТО передали РФ 26 января.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в ответе США по гарантиям безопасности не оказалось "позитивной реакции" по главной для РФ теме - нерасширению НАТО на Восток и отказу от размещения вооружений, которые способны угрожать РФ.

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