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Автор Николай Ткаченко

Лукашенко рассказал, что будет, если Литва не пропустит транзит из Белоруссии

Мир

Если Литва откажется пропускать грузы из Белоруссии в порт и там переваливать, то буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых была договоренность в отношении самой Литвы. Такое распоряжение сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром республики Романом Головченко. Запись разговора появилась в Telegram-канале "Пул Первого".

Лукашенко рассказал, что будет, если Литва не пропустит транзит из Белоруссии

Лидер Белоруссии подчеркнул, что не инициирует каких-то процессов, которые привели бы к противостоянию с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.

"Нам не это не нужно… Меня мало волнует, сохранить лицо — не сохранить… Надо им сохранить лицо, пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть.

Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", — заявил Лукашенко.

Ранее политолог Александр Носович назвал способ довести Литву до нервного срыва всего за полгода.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва польша латвия украина белоруссия александр лукашенко
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